Non sono bastati sei mesi per decidere i nuovi incarichi nell’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese

Alessandria – Sei mesi non sono bastati alla Giunta Regionale per decidere” chi sarà il nuovo Commissario. Nella deliberazione della Giunta Regionale n.26-1402 del 21 luglio scorso si proroga l’incarico di Commissario dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, dell’Ente di gestione delle aree protette della Valsesia, dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese e dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. Sono scaduti i 6 mesi dalla nomina dei Commissari a cui è stato affidata la gestione degli Enti in attesa del rinnovo dei Presidenti e dei Consigli di ognuno di essi. Ma su 10 Enti, solo 6 hanno visto il rinnovo delle cariche istituzionali, mentre per 4 (fra cui l’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese con sede in Provincia di Alessandria) “il procedimento di rinnovo del Presidente e del Consiglio – fa sapere la Provincia – si è rivelato di particolare complessità, sia per il rilevante numero di candidature pervenute per la carica di Presidente, che in ragione delle modifiche normative nel frattempo intercorse”.

Un Ente che svolge funzioni di gestione e pianificazione delle aree protette del territorio ha la necessità di avere un Consiglio che possa fornire più visioni e maggiore controllo rispetto alla guida di un Commissario che, sebbene possa essere illuminato, può portare avanti le attività senza un contraddittorio.