Ferrari ancora sul podio con Leclerc

Spa (Belgio) – Piastri vince il GP Belgio di “Formula 1” 2025 a Spa battendo Norris, Ferrari sul podio con Leclerc che ha resistito agli attacchi di Verstappen, grande rimonta per Lewis Hamilton che risale dal fondo del gruppo fino alla settima posizione al termine di una gara la cui partenza è stata rimandata a causa della pioggia e poi cominciata dietro safety car con pista umida. La tappa in Belgio avrebbe dovuto dare delle risposte importanti alla Scuderia Ferrari. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti, dopo un lungo lavoro negli stabilimenti di Maranello, non ha dato i risultati sperati in termini di performance assoluta. Il quattro volte iridato olandese ha dimostrato le sue capacità, ma la Red Bull Racing sta attraversando l’ennesima tempesta. L’uscita di scena di Newey, la cacciata di Perez, il licenziamento di Horner hanno avuto un impatto importante nell’ultimo anno.

Ordine d’Arrivo F1 Spa

Oscar Piastri Lando Norris +3.415 Charles Leclerc +20.185 Max Verstappen +21.731 George Russell +34.863 Alexander Albon +39.926 Lewis Hamilton +40.679 Liam Lawson +52.033 Gabriel Bortoleto +56.434 Pierre Gasly +72.714

La classifica piloti della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) 266 punti Lando Norris (McLaren) 250 Max Verstappen (Red Bull) 185 George Russell (Mercedes) 157 Charles Leclerc (Ferrari) 139 Lewis Hamilton (Ferrari) 109 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63 Alexander Albon (Williams) 54 Nico Hulkenberg (Sauber) 37 Esteban Ocon (Haas) 27

La classifica costruttori della F1 2025