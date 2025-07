I No Tav occupano la Torino-Bardonecchia

Torino (Ansa) – L’autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa all’altezza del cantiere dell’autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia secondo quanto si apprende, l’hanno occupata dando fuoco ad alcune masserizie. Prosegue intanto il lancio di pietre e bombe carta all’indirizzo delle forze dell’ordine poste a protezione del cantiere. La protesta nell’ambito della marcia “ai cantieri della devastazione”, come li ha definiti il movimento che si oppone alla realizzazione dell’Alta Velocità tra Torino e Lione. In precedenza i manifestanti hanno effettuato anche una ‘battitura’ delle recinzioni del cantiere di San Didero. Le forze dell’ordine, secondo quanto si apprende, hanno risposto con l’utilizzo degli idranti. Al cantiere dell’autoporto di San Didero i No Tav sono circa quattrocento. Altrettanti sono quelli che, dopo aver percorso i sentieri di Giaglione, sono quasi arrivati al cantiere di Chiomonte.