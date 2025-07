Sale (AL) – Stamane verso le 6.30, lungo la provinciale 211, per cause in corso di accertamento, un uomo di 67 anni è finito contro un albero con la sua auto. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, i Carabinieri. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuto l’Elisoccorso che ha trasportato il conducente al Pronto Soccorso di Alessandria in codice giallo con traumi alla testa e all’addome.