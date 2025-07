Ancora un incidente sul lavoro: operaio colpito da un tubo alla testa

Savignone (GE) – Stamane un operaio di 48 anni è stato colpito da un tubo in un cantiere a Isorelle, frazione di Savignone, in Valle Scrivia. È stato soccorso e portato in ospedale con l’elicottero dei vigili del fuoco, dopo che i colleghi lo hanno soccorso immediatamente allertando il numero unico delle emergenze. Quando è arrivata l’ambulanza con l’automedica, il personale inviato dal 118 ha subito capito la gravità delle condizioni del ferito disponendo l’intervento del mezzo aereo per accelerare il trasferimento. L’operaio è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. La dinamica è al vaglio degli ispettori del nucleo Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro della Asl3.