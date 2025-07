Calcio Eccellenza ai blocchi di partenza

Alessandria – Sono stati resi noti nella giornata di oggi i gironi del Campionato d’Eccellenza del Piemonte e Valle d’Aosta. L’Alessandria è stata inserita nel girone B insieme a:

Acqui, Albese Calcio, Cheraschese, Chieri, Cuneo Olmo, Fossano Calcio, Giovanile Centallo, Luese Cristo, Monregale, Ovadese, Pinerolo, Pro Dronero, Pro Villafranca, Sd Savio Asti, Vanchiglia.

Il Campionato partirà il 7 Settembre.

Definiti anche gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia: Us Alessandria – Luese Cristo, andata in casa dei Grigi il 24 Agosto, ritorno in trasferta, Domenica 31 Agosto.