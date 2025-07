Lo stesso giorno si laurea due volte e consegna due brevetti

Milano (Ansa) – Un brillante studente di Bolzano, Alessandro Pippa, ha conseguito, a soli 23 anni, due lauree magistrali presso il Politecnico di Milano. Il giovane, dopo aver conseguito la triennale a Bolzano con 110, ha completato il suo eccezionale percorso formativo laureandosi nello stesso giorno in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria Gestionale rispettivamente con il voto di 95/110 e 96/110. Lo studente si è fatto valutare per ben due volte, alla mattina e al pomeriggio, confrontandosi con due commissioni diverse nella medesima giornata sapendo, tra l’altro, di aver puntato “alla quantità e alla velocità di preparazione degli esami e non certo ai punteggi massimi”. Tanto che in alcuni appelli Alessandro è arrivato a sostenere con successo fino a sette esami. Ciononostante ha riportato votazioni molto alte. A coronamento di questo percorso Pippa ha anche ideato, progettato e costruito in completa autonomia due dispositivi per la mobilità personale, entrambi “con brevetti depositati” (e oggetto di discussione delle tesi): “Una sorta di quadricottero pieghevole – racconta all’ANSA – trasportabile in automobile, e uno zaino che da indossato si trasforma in un piccolo veicolo elettrico”.