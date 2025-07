“Piemove”, universitari gratis sui mezzi urbani fra le sedi di ateneo, ma Alessandria manca: si sarebbero dimenticati la pratica “nel cassetto”

Alessandria – Assente Alessandria nell’elenco della Regione Piemonte inerente le città capoluogo di provincia, nonché sedi di atenei, inserite nel protocollo d’intesa per arrivare a “Piemove”, la tessera che consente agli studenti universitari Under 26 (sono 107.000) di viaggiare gratis sui mezzi pubblici urbani. Iniziativa in accordo con le Università, finanziata dalle Fondazioni San Paolo e Crt. Se n’è parlato lunedì in Consiglio comunale. Alla fine il sindaco Giorgio Abonante ha ammesso che c’è stata una dimenticanza alla quale si rimedierà presto. La Pec della Regione è arrivata a febbraio sul PC del sindaco girata per competenza all’assessorato di Trasporti e Mobilità Michelangelo Serra.