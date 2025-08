Ben 18 milioni destinati alle Rsa piemontesi e ai disabili!

Torino – Dalla Regione arriveranno “ben 18 milioni” finanziati col “Fondo sociale europeo” per migliorare l’assistenza alle persone fragili ospiti delle Rsa e ai disabili in genere. Insomma di fronte alle decine di miliardi a bilancio per costruire modernissimi ospedali che non serviranno a un tubo, quelli della Regione fanno una conferenza stampa per 18 milioncini che daranno a qualche Rsa. Una vergogna. E parlano anche: il presidente Alberto Cirio: “Siamo la prima Regione d’Italia a proporre una misura di questo genere”… Se lo dice il pupillo di Fernandel siamo a posto. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, è stato presentato stamane al Tavolo Rsa, che riunisce i gestori delle strutture di assistenza. I potenziali destinatari sono circa 30.000.