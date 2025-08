Torna il Sicilia Express, il treno che collega Torino a Palermo

Torino – È di nuovo operativa la tratta speciale Torino-Palermo, il cosiddetto Sicilia Express. Il treno viaggerà durante l’intero periodo estivo fino al 23 agosto prossimo. Il Sicilia Express parte da Torino Porta Nuova e si snoda lungo la penisola italiana, attraversando diverse regioni prima di imbarcarsi sul traghetto nello Stretto di Messina. Una volta approdato in Sicilia il treno si divide per raggiungere le due destinazioni principali, Palermo Centrale e Siracusa Centrale. Le fermate intermedie rendono il servizio accessibile a un bacino d’utenza più ampio, facilitando i collegamenti per chi proviene da diverse parti d’Italia.