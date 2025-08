Trovati i resti del medico scomparso il 15 settembre 2024

Cuneo – Grazie a un casco rosso trovato durante le ricerche del dottor Nicola Ivaldo, 66, anni, il medico chirurgo di Albenga scomparso dal 15 settembre scorso durante l’ascesa al Re di Pietra, stamane è stato ritrovato il corpo sul Monviso. È praticamente certo che si tratti di Ivaldo: nello zaino c’era il documento di identità e la posizione è coerente con le indicazioni fornite, a suo tempo, dalle celle telefoniche agganciate. I resti ritrovati grazie all’uso di droni e a un apposito software in dotazione al soccorso alpino sembrano essere i suoi: erano in un canale a 3150 metri di quota. La posizione del ritrovamento è infatti coerente con le indicazioni fornite dalle celle telefoniche del suo cellulare. Le operazioni erano iniziate martedì, a quasi dieci mesi dalla scomparsa, su richiesta della Prefettura di Cuneo. È stato attivato un coordinamento interforze che ha coinvolto il Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco, con l’obiettivo di localizzare l’escursionista esperto, scomparso tra il 15 e il 16 settembre del 2024 nella zona del vallone di Vallanta, in alta Valle Varaita.

Tra i medici più stimati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, collaboratore con importanti centri ad Acqui Terme, Milano e Albenga, Ivaldo era partito da solo sabato 14 settembre e non aveva segnalato a nessuno la meta. Il mancato rientro era stato notato solo il lunedì successivo (16 settembre), quando non si era presentato in studio. Da lì era scattata una corsa contro il tempo, che aveva portato a individuare l’auto parcheggiata vicino alla diga di Pontechianale.

Gli elicotteri hanno sorvolato le aree più plausibili, infilandosi nei canali e costeggiando da vicino le pareti, registrando foto e video in alta risoluzione. Sono stati coperti 183 ettari di territorio e realizzati 2.600 fotogrammi, poi caricati su un software in dotazione al Soccorso alpino che ha elaborato i dati indicando 3 possibili target da verificare, grazie all’analisi dei singoli pixel di ciascuna immagine. Ieri i piloti di drone sono tornati al Pian del Re, per verificare i punti sospetti. Quello prioritario era sulla parete Nord del Monviso, dove l’elicottero dei vigili del fuoco si è avvicinato alle rocce del canale Perotti e ha individuato le spoglie di una persona a 3.150 metri di quota.