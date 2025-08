Un uomo si getta sotto un treno in arrivo alla stazione

Tortona (AL) – Ieri sera verso le otto, un uomo di 26 anni le cui generalità sono in fase di accertamento, si è tolto la vita gettandosi sotto il treno Ventimiglia-Milano alla stazione di Tortona in corrispondenza del binario 3. Sul posto ambulanze del 118, gli agenti della Polfer e la Scientifica per i rilievi, oltre a un mezzo di soccorso avanzato partito da Novi Ligure. La circolazione ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni, mentre il traffico è ripreso intorno alle 10 e mezza.