Allarme droga ad Asti, trovata la Blue punisher

Asti (Ansa) – È arrivata ad Asti l’ecstasy più potente al mondo. Si chiama Blue Punisher ed è stata sequestrata dai carabinieri nel corso di un controllo nel Parco della Resistenza, in pieno centro cittadino. Lo stupefacente era nelle tasche di un cittadino extracomunitario insieme a un piccolo quantitativo di hashish. La blue punisher viene spacciata sotto forma di pasticca azzurra con un teschio impresso, simbolo di un supereroe della Marvel. La sua prima comparsa in Europa era stata nel 2023 durante un rave a Manchester e contiene un quantitativo di Mdma cinque volte superiore alle comuni pasticche di ecstasy. La sostanza ha una potente capacità allucinogena. “Pur essendo un caso isolato almeno per quel che riguarda il territorio della nostra provincia – spiegano dal Comando dell’Arma – il ritrovamento manifesta l’opportunità di mettere in guardia soprattutto i giovani sui rischi cui vanno incontro acquistando e assumendo simili sostanze, i cui effetti collaterali non sono al momento conosciuti e che potrebbero mettere a rischio l’incolumità propria e altrui, oltre che fare entrare nel pericolosissimo circuito delle dipendenze”.