Contromano in autostrada a 88 anni: un morto e due feriti

Torino – Incidente mortale ieri pomeriggio verso le quattro sulla A32, nota anche come Autostrada del Frejus o Torino-Bardonecchia,

Lo schianto è avvenuto nel tratto interessato in questi mesi dai cantieri per la realizzazione degli svincoli di immissione nel nuovo autoporto di San Didero. Qui la carreggiata è limitata alle sole due corsie di marcia e sorpasso, senza quella di emergenza.

Per Polstrda, Angelo Bolettieri, un pensionato di 88 anni residente ad Avigliana, al volante ella sua Panda avrebbe imboccato l’A32 in modo corretto allo svincolo di Chianocco verso Bardonecchia. Il conducente, tuttavia, deve essersi accorto che quella non era la direzione che intendeva prendere: probabilmente voleva fare ritorno a casa, ad Avigliana. Percorso un breve tratto, ha così deciso di fare un’inversione a U e ha puntato contromano in direzione Torino e, dopo aver percorso circa tre chilometri in senso vietato, si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta e non è riuscito ad evitare il frontale. Nell’impatto è morta sul colpo la moglie di Bolettieri, Anna Filanda, 87 anni. Matteo Ibba, 35 anni di Susa, alla guida del Doblò, è rimasto ferito ma, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. Bolettieri è invece stato trasportato con l’eliambulanza al Cto, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni per un trauma toracico e un ematoma al collo. Per lui la prognosi è riservata.