Docce guaste nel carcere, scatta la protesta dei detenuti

Alessandria – Ennesima protesta dei detenuti nel carcere di Alessandria Cantiello e Gaeta che si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle al termine della socialità perché, secondo quanto è trapelato, hanno voluto segnalare il malfunzionamento delle docce, che persiste da più di un mese. La polizia penitenziaria ha riportato la calma. “Quel che accade ad Alessandria – dice Pino Cataldo, vicesegretario regionale del sindacato autonomo Osapp – non è un caso isolato ma l’ennesima dimostrazione che il sistema è ormai totalmente fuori controllo. Da troppo tempo assistiamo a un’inerzia e a un immobilismo dell’amministrazione centrale e della politica come mai si erano visti nella storia della Repubblica italiana”. In una nota, l’Osapp ricorda di avere “più volte denunciato lo stato di abbandono e degrado in cui versa la sezione circondariale dell’istituto di Alessandria”, dove “il personale è costretto a lavorare in condizioni al limite della dignità tra aree infestate da piccioni ed evidenti rischi igienico-sanitari”, e chiede “con urgenza interventi strutturali”.