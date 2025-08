Disastro Novi Ligure: aumentare la TARI di due milioni per tappare i buchi a bilancio del Comune

Novi Ligure (AL) Franco Traverso – Ecco il disperato tentativo di D’Ascenzi – avallato da Muliere — di tappare i buchi di bilancio del Gruppo Acos. Ormai, come noto, la partita sull’idrico è persa, l’86% dei Comuni ha votato per la nuova delibera di Egato6, voltando le spalle a Mauro d’Ascenzi, e Gestione Acqua (finalmente) non è più titolare dell’affidamento nell’ambito territoriale 6. Il vecchio affidamento era infatti illeggittimo, ma Acos pretendeva di rimanere abusivamente fino al 2034 nella gestione creando enormi danni al territorio che così rischiava di essere escluso dal Pnrr e dai finanziamenti pubblici. Si precisa che tutto questo è avvenuto nel rispetto della legge e della volontà degli italiani che hanno votato per il Referendum sulla gestione pubblica dell’acqua. Quindi cos’è venuto in mente alla “cricca” di Corso Italia a Novi Ligure? Semplice: raschiare il fondo del barile pescando nelle tasche dei cittadini.

E come? Basta vedere i numeri.

Incredibilmente Gestione Ambiente chiude il bilancio con utile netto di 2.179.911 euro. La domanda è: ma com’è possibile? Una società di raccolta dovrebbe chiudere semplicemente in pareggio, infatti la TARI dovrebbe essere calibrata per coprire esattamente i costi del servizio. Qui però si parla di più di due milioni di utile, quindi qualcosa non va. Significa che questi sono costi inseriti nella TARI e che finiscono nelle casse del Gruppo Acos (la multiservizi stipendificio colabrodo) per sanare altre situazioni, non per coprire il costo del servizio di raccolta. Er Mauro de’ Roma ne sa proprio una più del diavolo, ma i cittadini novesi e tortonesi che hanno pagato due milioni più del dovuto cosa ne sanno?