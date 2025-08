Rocca Grimalda (AL) – Stamane un uomo di 37 anni, alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controlo della sua moto mentre percorreva la provinciale 185 Valle dell’Orba, in Località San Carlo andando a schiantarsi contro il guardrail e morendo sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118 e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare la dinamica del grave incidente.