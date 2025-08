Villadossola (VCO) – Nel primo pomeriggio un uomo di 31 anni è morto folgorato mentre lavorava in un cantiere in Piazza della Repubblica, nel centro della città. La vittima, stando alle prime informazioni, si trovava su una piattaforma a circa sei metri di altezza. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi per stabilire la dinamica del drammatico incidente.