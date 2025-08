Formula 1 – GP d’Ungheria: crolla Lecrerc

Gp Ungheria – Norris vince il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 beffando Piastri con una strategia a singola sosta, Leclerc con la Ferrari guida per 40 giri la corsa per poi crollare improvvisamente a causa di alcuni problemi e finire fuori dal podio scalzato da Russell. Hamilton fuori dalla zona punti dove brillano invece le Aston Martin di Alonso e Stroll, la Sauber di Bortoleto e la Racing Bulls di Lawson che si toglie lo sfizio di precedere alla bandiera a scacchi Verstappen e Antonelli.l monegasco della scuderia di Maranello ha tenuto la testa della corsa alla partenza per poi guidare la gara per i primi due stint di gara fino a quando, dopo aver montato il secondo set di gomme hard, il suo passo è improvvisamente crollato vedendo così allontanarsi Lando Norris che ha effettuato una sola sosta ai box e venire ripreso e superato con facilità prima dall’altra McLaren, quella del leader del Mondiale Oscar Piastri, e poi anche dalla Mercedes di George Russell che lo ha fatto finire addirittura fuori dal podio.

L’ordine d’arrivo della gara F1 di oggi a Budapest

Norris Piastri +0.698 Russell +21.916 Leclerc +42.560 Alonso +59.040 Bortoleto +66.169 Stroll +68.174 Lawson +69.451 Verstappen +72.645 Antonelli ritirato

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo la gara dell’Hungaroring

Oscar Piastri (McLaren) 284 punti Lando Norris (McLaren) 275 Max Verstappen (Red Bull) 187 George Russell (Mercedes) 172 Charles Leclerc (Ferrari) 151 Lewis Hamilton (Ferrari) 109 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64 Alexander Albon (Williams) 54 Nico Hulkenberg (Sauber) 37 Esteban Ocon (Haas) 27

La classifica costruttori della F1 2025 aggiornata dopo il GP Ungheria