Gestione Acqua per difendersi ha già speso mezzo milione di euro (dei cittadini) in avvocati: la catastrofe continua!

Novi Ligure (AL) Franco Traverso – È ormai arcinoto che negli ultimi due anni la partecipata del Gruppo Acos che si occupa di servizio idrico (Gestione Acqua) sia entrata in rotta di collisione con tutti.

Ha iniziato con la causa contro Amag e Comuni Riuniti Belforte sulla famosa perequazione, dove hanno poi preso una sonora bastonata in tribunale, infatti Alessandria non deve 1 euro a Novi.

L’anno scorso è poi partita l’impugnazione “a raffica” contro gli atti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e anche dell’Autorità di Regolazione (Arera).

Ricorsi che vanno dal TAR del Lazio al TAR del Piemonte.

Impugnate anche ben due legittime delibere dell’autorità d’ambito (Egato 6) e persino il Piano d’Ambito degli investimenti relativi al 2025 e 2026.

Ormai Acos e il suo presidente Pallano (uomo di d’Ascenzi) sono prigionieri della follia e della rabbia per il tramonto ormai irreversibile del’ex onnipotente (per oltre trentacinque anni!) “Leader Maximo” Mauro D’Ascenzi “de Roma” che comanda ancora come burattini il Presidente Pallano (nella foto) e l’Amministratore Delegato Risso.

Presidente e AD infatti continuano a prendere ordini e non sono dotati di libertà operativa, in particolare il Presidente si dice che sia completamente succubo del Capo (ora in barca a vela sulle rive di Capalbio).

In questi continui ricorsi si citano tutti i Comuni, la Provincia, la Regione , le Autorità. Insomma, Gestione Acqua contro tutti mentre fa acqua da tutte le parti.

Tutto questo cosa ha comportato? Stando agli ultimi calcoli le spese legali sostenute da Gestione Acqua nell’ultimo biennio si aggirano intorno ai 500.000 euro, ben mezzo milione di euro presi dalle tasche dei cittadini per portare avanti cause su cause contro legittimi enti pubblici. Intanto il sindaco Muliere tira a campare e non è in grado d’intervenire.