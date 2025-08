Motociclista morto carbonizzato dopo lo schianto in curva contro un’auto

Bollengo (TO) – Ieri pomeriggio verso le tre e mezza Ivan Mirandola, un uomo di 35 anni di Moncrivello, mentre viaggiava in compagnia di amici diretti nel biellese, per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una Toyota Yaris mentre percorreva in sella alla sua Suzuki Sv600 la statale 338 (la Broglina). In prossimità di una curva, l’impatto è stato fatale. A bordo dell’auto marito e moglie di 69 e 61 anni mentre i due mezzi sono stati avvolti dalle fiamme. Gli occupanti dell’auto sono scesi appena in tempo rimediando qualche contusione; per il centauro, invece, non c’è stato niente da fare perché morto carbonizzato. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi utili per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre il personale del 118 ha trasportato all’ospedale di Ivrea marito e moglie, residenti a Biella, e un altro ragazzo che seguiva il centauro deceduto: alla vista dell’incidente ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra. Nessuno dei tre è in gravi condizioni. Toccherà adesso ai carabinieri di Azeglio, insieme ai militari del radiomobile di Ivrea, fare luce sulla dinamica dello schianto. Il corpo del motociclista è stato trasportato alle camere mortuarie dell’ospedale, a disposizione della procura di Ivrea. La Statale è rimasta chiusa al traffico per tre ore in entrambe le direzioni di marcia, il tempo necessario per consentire l’afflusso in sicurezza dei mezzi di soccorso e i rilievi dei Carabinieri.