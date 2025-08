Viverone (BI) – Oggi pomeriggio verso le quattro una donna di 60 anni era in barca col marito sul Lago di Vierone, quando, forse per una manovra improvvisa, è caduta in acqua proprio mentre stava transitando un motoscafo fuoribordo che l’ha colpita con l’elica al braccio sinistro procurandole fratture e lacerazioni all’arto. I soccorsi sono scattati tempestivamente e la donna è stata portata d’urgenza al al C.T.O. di Torino in condizioni serie ma per fortuna non è in pericolo di vita