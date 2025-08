Incidente sulla A1: automobilista all’ospedale in codice rosso

Milano – Verso le 6:30 di stamane un automobilista è finito all’ospedale in codice rosso vittima di un incidente stradale sulla A1 nel tratto tra le uscite di San Donato Milanese e San Giuliano. Nell’incidente, secondo le prime parziali informazioni, è rimasto coinvolto un mezzo pesate. Per fare i rilievi sono arrivate le volanti della polizia stradale di Novate. Autostrada per l’Italia informa che si è creata coda dal km 1.7, tra l’inizio della Tangenziale Est di Milano e l’allacciamento per l’Autostrada A1.