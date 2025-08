L’Ilva è senza acciaio

Novi Ligure (AL) – Tanto tuonò che piovve. Dopo mesi di inutili quanto estenuanti riunioni per salvare la ex Ilva, l’acciaieria più famosa del mondo, ora veniamo a sapere che l’azienda non può lavorare per mancanza di materia prima – l’acciaio – che nessuno, data la situazione, le vuole fornire. Quindi oggi a distanza di anni di “tira e molla” con Alessandria Oggi (forse l’unico giornale) a gridare al disastro, sono proprio quelli che l’hanno uccisa: politici, sindacati, manager ormai impotenti al capezzale del gigante di ferro. Nei giorni di festa della Madonna della Neve, arriva la convocazione del tavolo tecnico regionale dedicato all’ex Ilva. Oggi alle 15, nella sala consiliare del Comune, il presidente della Regione Alberto Cirio incontrerà insieme a Rocchino Muliere, sindaco di Novi, le parti sociali e territoriali per fare il punto sulla crisi del colosso dell’acciaio italiano. Quindi non resta che aspettare con fiducia la riunione a Roma del 12 agosto fra il ministro Urso e gli enti locali.