Si tuffa nel Lago d’Orta e muore poco dopo

Petterasco (NO) – Per cause in corso di accertamento nel tardo pomeriggio di ieri un giovane di 18 anni è morto annegato nel lago d’Orta a Pettenasco, nella parte di Cusio in provincia di Novara. Il giovane di origine nigeriana e residente a novara mentre era in acqua sarebbe stato colto da malore. Sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma senza risultato e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.