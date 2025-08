Due arrestati nel novese per spaccio di droga

Novi Ligure (AL) – Due soggetti sono stati tratti in arresto dagli uomini della Guardia di Finanza di Novi Ligure, nel corso di un’operazione svolta in collaborazione con l‘unità cinofila della Polizia Municipale di Alessandria con l’immancabile “Agente” cane antidroga “Orso Grigio”. Si tratta di un uomo per cui sono scattate le manette. I due sono stati fermati in auto ad un posto di blocco. Il conducente dell’auto era già noto per numerosi precedenti in materia di droga. Il cane “Orso Grigio” ha subito segnalato la presenza di stupefacenti nel veicolo, inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare. Le verifiche sono state estese anche all’abitazione dell’uomo, residente nel Novese, e sono stati trovati complessivamente circa 160 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In casa era presente anche un secondo soggetto che, alla vista dei finanzieri, ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ed è stato così denunciato. L’arrestato è stato invece condotto nella Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.