Ragazza di 20 anni sola nel vagone raggiunta e violentata da un africano

Novara – La giovane, una ragazza di 20 anni commessa in un negozio di abbigliamento nel centro di Novara, era in treno per andare a lavorare quando ha subito molestie sessuali mentre il convoglio percorreva il tratto fra Trecate e Novara. La polizia sulle tracce del violentatore l’uomo di origine africana che sarebbe già stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Secondo il racconto della ragazza che ha fatto al comando di Polfer a Novara dopo l’aggressione, era sola nel vagone ma è stata raggiunta da un africano che le si è seduto accanto iniziando a molestarla. L’abuso risale alla scorsa settimana. La ventenne lo ha denunciato agli agenti della polizia ferroviaria novarese, che ora indagano col coordinamento della pm Silvia Baglivo. L’aggressore è riuscito ad allontanarsi ma la polizia ferroviaria è sulle sue tracce dopo l’apertura dell’indagine della procura. Secondo la dinamica dei fatti la giovane, infastidita e spaventata, si è alzata di scatto per allontanarsi ed è proprio in quel momento che lui ne avrebbe approfittato per bloccarla e aggredirla fisicamente e sessualmente. Poi è scappato, scendendo alla stazione di Novara e facendo perdere le sue tracce nel giro di pochi minuti. Stando a quanto emerge, gli investigatori sono già riusciti a dargli un nome e un volto per cui sono scattate le ricerche.