Cuneo – Stamane a mezzogiorno un cliente del bar tabaccheria “Tabaccheria Gallery”, nella galleria del centro commerciale “Grande Cuneo”, ex Auchan, attualmente Conad, con un “Gratta e vinci” da 10 euro un cliente ha vinto 2 milioni. Il fortunato è un operaio di origine extracomunitaria, che lavora in una fabbrica della zona. Ha comprato un “Gratta e vinci” da 10 euro della serie “Sotto il sole”. Dopo aver ascoltato le procedure per l’incasso e le raccomandazioni si è allontanato.