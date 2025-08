Un alessandrino trasferito da poco in Sardegna è morto in moto lungo la panoramica Capo Boi e Porto Sa Ruxi

Porto Sa Ruxi (CA) – Per cause in corso di accertamento ieri mattina verso le dieci un agente immobiliare di Alessandria, Luca Rivera di 55 anni, è morto in sella alla sua Kawasaki in un tragico incidente stradale lungo la panoramica tra Capo Boi e Porto Sa Ruxi, nel sud della Sardegna. È uscito di strada e lo schianto della caduta gli ha procurato gravissime ferite e traumi che non gli hanno lasciato scampo per cui è morto sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118 i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dalle prime indiscrezioni sembra che Rivera abbia cercato di evitare un fuoristrada in fase di svolta. Forse l’impatto con un mezzo parcheggiato e poi la caduta nel vuoto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, ancora in fase di ricostruzione. Rivera da qualche anno si era trasferito in Sardegna nel 2010 dove ha avviato un’attività impegnandosi anche nel volontariato. Luca Rivera lascia la moglie Simona e la figlia Beatrice.

Foto: l’Unione Sarda