Alexala e la promozione delle eccellenze del Nord Ovest

Alessandria (Nicolò Grattarola) – Abbiamo avvicinato i Presidente di Ascom Alessandria Roberto Cava, confermato in tale carina il 17 marzo scorso. Un uomo di grande esperienza. “Sono conosciuto nel territorio per essere stato per circa trent’anni direttore provinciale dell’Ascom, e ancor prima consigliere comunale e consigliere della Camera di Commercio di Alessandria. Il turismo, da sempre e ancor più in questa fase di rilancio del paese, è uno degli elementi più importanti nei bilanci della nazione e dei singoli territori”.

Di cosa si occupa Alexala?

“Alexala è un’agenzia di promozione del turismo che si concentra sul fornire al turista informazioni circa i luoghi di maggiore interesse del Piemonte. Ad oggi abbiamo diverse escursioni: la più richiesta è il percorso in bike e tracking. La maggior parte dei clienti sono turisti che vogliono indicazioni circa dove trascorrere la loro vacanza. Una delle sistemazioni più richieste è la cena nelle case dei residenti con pernottamento notturno”.

Dati gli incoraggianti risultati, quale può essere il futuro di Alexala?

“ Innanzitutto cercheremo di ottenere e di superare i risultati raggiunti in termini di incasso. Abbiamo una delle maggiori gite enogastronomiche per visitare il luogo di raccolta del tartufo d’Alba. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo abbiamo a Gavi una delle maggiori e più importanti cantine di ‘Italia. Lo sviluppo del settore terziario passa soprattutto dal flusso di turisti che ogni anno toccano il nostro territorio”.

Il Monferrato è una delle terre più ambite?

“Sicuramente è il fiore all’occhiello delle nostre proposte. In particolare i luoghi patrimonio dell’Unesco ogni anno attraggono milioni di turisti. Grazie alla posizione centrale di Alessandria nel triangolo Genoa – Milano e Torino possiamo smistare i visitatori in diversi luoghi di interesse. Il Monferrato ha triplicato le offerte da quando sono presidente e di conseguenza anche il fatturato”.

Quali sono le più importanti proposte di Alexala?

“Comincerei con il citare “Mani in pasta” che regala un’esperienza in cui si possono scoprire i segreti della cucina piemontese. A Valenza abbiamo la ” Gold Experience” dove si assiste alla lavorazione dell’oro. Ultimo ma non in termini di importanza ” La strada dei vini e dei sapori nel Monferrato” che riscopre il viaggio dalla nascita delle cantine fino ad oggi”. Siamo sulla buona strada e continueremo così: parola di Cava.