Arrestato maniaco sessuale quarantenne

Alassio (Savona) – Ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, già noto all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine che, a seguito di una lunga e accurata attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Savona, dal Commissariato di Alassio, dall’Interpol e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato rintracciato e arrestato accusato del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane, all’epoca dei fatti 19enne, avvenuto nel settembre del 2022 in città. L’uomo, un cittadino senegalese, insieme ad altri due uomini, cittadini italiani, ha approfittato della condizioni alterate della giovane all’uscita di una discoteca, costringendola ad avere diversi rapporti sessuali nei pressi del locale. I due cittadini italiani erano già stati arrestati e poi successivamente condannati, mentre il 40enne aveva fatto perdere le proprie tracce e si era dato alla latitanza. Come detto, dopo le attività di indagine è stato rintracciato ed arrestato nei pressi della città di M’bour, in Senegal. Sono già state avviate le procedure per l’estradizione e per il suo trasferimento in Italia.