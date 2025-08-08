Frontale in curva, muore un automobilista

Alessandria – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 agosto a Valmadonna (Frazione di Alessandria) un automobilista ha perso la vita, vittima di un tragico incidente stradale, uno scontro frontale con un’altra auto che proveniva in senso inverso. Lo schianto è avvenuto all’altezza del distributore di carburante, in direzione Alessandria. Le due vetture coinvolte sono una Fiat Panda e una Fiat Punto. La vittima è Michele Catena di 62 anni, residente a Novi Ligure, che è morto sul colpo. L’altro conducente, un trentenne, è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice giallo con politrauma. Sul posto automedica, ambulanze di base e avanzata da Valenza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Guardia di Finanza.