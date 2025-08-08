Un uomo sequestra e violenta due ragazzine minorenni

Sesto San Giovanni (MI) – Un uomo di 40 anni ha seguito due ragazzine minorenni e approfittando dell’assenza dei genitori una volta in casa, le ha obbligate ad assumere alcolici minacciandole con un cacciavite. L’incubo è durato una ventina di minuti

fino alla richiesta di aiuto. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un uomo il maniaco, italiano, di Caserta, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.

Secondo la ricostruzione dei militari, ieri sera due ragazze di 15 e 16 anni, amiche senza gradi di parentela, erano in un parco del centro cittadino insieme ai genitori. Intorno alle 21.30, si sono avviate verso l’abitazione di una delle due anticipando i parenti, che sono rimasti temporaneamente nell’area verde. Mentre stavano rientrando a casa da sole, sono state seguite nell’ascensore del loro palazzo dallo sconosciuto. Il 40enne, probabilmente le aveva adocchiate già al parco e le stava controllando. Dopo averle costrette ad aprire la porta dell’appartamento, l’uomo le ha minacciate con un cacciavite, bloccandole all’interno. Minacciandole le ha costrette a subire ripetuti atti sessuali (senza rapporti completi) e ad assumere alcolici.

Quindi se n’è andato portando con sé i cellulari delle vittime e alcuni oggetti di valore. Le ragazzine, sotto choc, recuperato un vecchio telefono hanno immediatamente avvertito il 112 e chiesto aiuto. Le ricerche sono partite subito, con il coinvolgimento di più pattuglie dell’Arma.

Il sospettato è stato rintracciato poco dopo mentre camminava per strada, ancora in possesso dei telefoni rubati, degli oggetti sottratti, del cacciavite usato per le minacce e di alcune fascette da elettricista. Aveva con sé anche la bottiglia di alcol. Quindi è stato arrestato e condotto in carcere.

