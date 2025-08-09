Crolla un balcone, e il muratore che ci lavorava trasportato lontano e abbandonato in un prato

Ciriè (TO) – Giovedì, durante la ristrutturazione di una casa è crollato un balcone dove stava lavorando Mihai Opulele, 48 anni di origine rumena, non assunto regolarmente. Gravemente ferito e sanguinante è stato caricato in macchina e scaricato tra le campagne vicino a Ciriè, in Valle di Lanzo. A trovarlo e a prestargli soccorso è stato un passante. L’operaio era ancora sporco di sangue, ferito gravemente. L’uomo che era con lui ha chiamato l’ambulanza. Ora Opulele è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Ciriè. Le indagini dei Carabinieri sono partite immediatamente e hanno rintracciato il committente dei lavori, proprietario di una villetta in costruzione lungo la strada provinciale. Indagati per omissione di soccorso, lesioni personali e abbandono di persona incapace il proprietario dello stabile – un militare dell’Esercito – sua moglie e l’ingegnere direttore dei lavori. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato proprio il proprietario della villetta a chiedere di far trasportare fuori dal cantiere l’operaio per sbarazzarsene.