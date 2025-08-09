Guida contromano sull’A32, lo ferma un automobilista francese che si mette di traverso

Torino – “Sembra un’epidemia”: ormai sono molte le auto – in gran parte condotte da anziani – che entrano dalla rampa di uscita e finiscono contromano in autostrada. Nel tardo pomeriggio di mercoledì (ma la notizia è giunta oggi) ancora un’auto contromano in autostrada. Sulla Torino- Bardonecchia, a pochi giorni dalle tragedie avvenute sullo stesso tratto e sulla Torino- Milano a fine luglio causate da auto che viaggiavano contromano. Stavolta un pensionato torinese di 77 anni ha imboccato l’autostrada A32 in direzione Bardonecchia ma una volta arrivato alla barriera di Avigliana si sarebbe reso conto di aver superato l’uscita che doveva prendere. Così alla guida di una Fiat Punto su cui viaggiava da solo e noncurante di essere in autostrada, ha invertito la corsa e si è diretto all’uscita di Avigliana percorrendo duecento metri contromano. A evitare il peggio sarebbe stato un automobilista francese che, vedendo l’utilitaria muoversi nella direzione opposta, ha prontamente bloccato il 77enne posizionando la sua vettura trasversalmente per impedirne la prosecuzione. L’auto è stata fermata poco dopo la fine del piazzale del pedaggio, grazie anche a un furgone in transito di forze dell’ordine che gestiscono l’ordine pubblico che hanno trattenuto l’automobilista. Sul posto un’ambulanza del 118, chiamata anche a causa di un malore accusato dal conducente “contromano” che è finito all’ospedale. Gli agenti della Polstrada della sottosezione autostradale di Susa gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto.