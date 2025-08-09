La Juventus punta allo Scudetto, tra il sogno di tornare in alto e la realtà attuale

Anche dopo stagioni non proprio brillanti, un club come la Juventus – con una storia incredibile e momenti clamorosi – non può non puntare allo Scudetto. E, di fatto, anche nella preparazione di quest’annata la parola magica – seppur taciuta – continua evidentemente a circolare tra tifosi e addetti ai lavori. Se lo staff e i calciatori riusciranno a realizzare questo tipo di ambizione la risposta, ovviamente, arriverà direttamente sul campo.

Come riparte la Juventus in vista della prossima stagione

La scorsa annata ha rappresentato uno step particolarmente turbolento per i bianconeri di Torino. Infatti, nonostante si pensasse a una svolta con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina, dopo una buona partenza l’ex tecnico di Spezia e Bologna ha manifestato una serie di limiti e, insieme alla squadra, non è riuscito a invertire la tendenza. Dopo alcune pesanti sconfitte, la società ha deciso di interrompere la collaborazione lavorativa con il tecnico e ha puntato su un profilo abituato all’aria bianconera come Igor Tudor.

Il croato – che come giocatore e allenatore in seconda aveva già vissuto l’esperienza juventina – è riuscito a centrare, non senza fatica, l’obiettivo del quarto posto e, di conseguenza, della qualificazione alla fase iniziale della Champions League 2025/2026. Successivamente, al Mondiale per Club, la Juventus ha superato la fase a gironi, per poi uscire agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Attualmente, dopo alcuni innesti (il più importante di tutti, l’attaccante Jonathan David, arrivato da svincolato dopo alcune stagioni molto prolifiche al Lille), la squadra ha ripreso la preparazione in vista del prossimo campionato. L’ambizione è certamente quella di arrivare nelle posizioni di altissima classifica. Anche se, al momento, sembrano comunque esserci – sulla carta – squadre più attrezzate per la lotta allo Scudetto. Chiaramente, però, per la Juventus pensare di competere per non vincere è assolutamente al di fuori della propria mentalità. Il club bianconero, infatti, resta ancora il più vincente in assoluto in Italia e vuole riprendersi dopo annate nelle quali la squadra non ha mai davvero lottato per vincere il titolo. In tal senso, i bookmaker con bonus seguono comunque con attenzione l’evoluzione – anche di mercato – dell’estate bianconera, inserendo la Juventus tra le 5-6 squadre con maggiori probabilità di poter puntare allo Scudetto.

I giocatori da cui ci si aspetta di più

Certamente ci sono alcuni ragazzi da cui i tifosi juventini – e lo stesso staff tecnico – si aspettano un salto di qualità importante. In primis, il talento Kenan Yildiz: il turco, infatti, nelle ultime 2 stagioni ha fatto vedere ottime cose, alternate però ad alcuni momenti di pausa che gli hanno tolto continuità. Chiaramente il grosso dell’attenzione è anche su Jonathan David, il quale dovrebbe rappresentare un innesto in grado di potenziare i numeri offensivi del club. La situazione di Dusan Vlahovic invece è ancora poco cristallina. Di recente il DG Cobolli ha spiegato come, in caso di offerta congrua, il serbo verrà lasciato andare su lidi differenti. Un’offerta tale però non è ancora arrivata e, fino a quando l’ex Fiorentina non verrà lasciato libero, difficilmente la Juventus potrà tornare su Kolo Muani, che proprio negli ultimi mesi ha fatto bene in prestito con i bianconeri. La situazione della costruzione di squadra resta ancora in divenire. Ma le ambizioni non cambiano: come per il resto della sua storia, la Juventus scenderà in campo sempre per vincere.