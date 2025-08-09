Polis a Basaluzzo per i servizi digitali

Basaluzzo (AL) – Poste italiane implementeranno nella sede di Basaluzzo il servizio Polis per consentire l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Giovedì 7 agosto sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. L’intervento coinvolgerà l’intera struttura, con particolare attenzione all’area front-office: saranno installate nuove postazioni, arredi moderni e impianti di illuminazione e climatizzazione più efficienti. Durante la fase dei lavori, la continuità dei servizi sarà garantita dallo sportello alternativo presso l’ufficio postale di Novi Ligure, situato in piazza Giovanni Battista De Negri 1, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. La riapertura della sede di Basaluzzo è prevista entro la fine di gennaio 2026. Tra i servizi previsti: rilascio del cedolino pensionistico, della certificazione unica INPS, del modello OBIS M, oltre alla possibilità di richiedere atti di volontaria giurisdizione – come la nomina di un amministratore di sostegno – grazie a una convenzione tra il Ministero delle Imprese, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane. Saranno inoltre disponibili certificati anagrafici e di stato civile, e, entro il 2026, si potrà richiedere anche il passaporto, in aggiunta ai servizi tradizionali postali.