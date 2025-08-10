Alessandria calcio triangolare amichevole: “Doppio Grigio” con Asti e San Domenico Savio

Alessandria – Alessandria: Quando si dice “i segni del destino”. Nella prima partitella al Centogrigio era stato Diop a segnare. L’attaccante senegalese si ripete al debutto vero al Moccagatta, nel giorno del ritorno dell’ Us Alessandria calcio nel suo tempio. Nel triangolare amichevole, i Grigi hanno superato sia l’Asti (1-0) che il San Domenico Savio (3-0)Minuto 41 della sfida con l’Asti, grande azione di Pellegrini e assist perfetto da deviare alle spalle di Brustolin. Nel confronto con il San Domenico Savio la doppietta di Edoardo Cirio: al 3′, sul taglio da destra di Boveri, che recupera caparbiamente un pallone e lo serve per l’incornata del difensore alessandrino. Il secondo sigillo personale, al 24′ è un autentico eurogol, da 35 metri: anche un portiere esperto come Corradino nulla può su questo colpo da maestro, che strappa l’applauso di mister Merlo e del presidente Barani in tribuna. Completa il tris il più giovane del gruppo, Marco Boveri, al 42′, anche la sua conclusione è davvero bella per esecuzione. Per la cronaca il San Domenico Savio chiude al secondo posto il triangolare, grazie al successo, 1-0, rete di Ottone, nella partita inaugurale con l’Asti.