Chiavari (Virtus Entella – Ternana 4-0) – Inizia nel migliore dei modi la stagione della Virtus Entella che sconfigge la Ternana nel primo turno della Coppa Italia per 4-0. All’esordio ufficiale in panchina, Chiappella riparte del 3-5-2. Nell’undici titolare sono tre i volti nuovi rispetto alla passata stagione: Colombi in porta, Benali play davanti alla difesa e Russo terminale offensivo. E proprio Russo al 16′ sblocca di testa il risultato, su cross di Guiu, unico lampo di un primo tempo noioso. La musica, per i 1.399 spettatori, muta nella ripresa, decisamente più divertente. I cambi danno nuova linfa alla Virtus, che al 59′ raddoppia con Franzoni, pescato sul filo del fuorigioco. Il tris lo cala Fumagalli che di stinco devia in rete un invitante cross di Mezzoni. Chiude definitivamente la contesa Di Mario all’85’ che con un diagonale segna la rete del 4-0. Sabato prossimo la Virtus Entella giocherà il secondo turno di Coppa Italia in trasferta contro il Cagliari.

Virtus Entella – Ternana 4-0

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Boccadamo(55′ Mezzoni), Karic (71′ Dallavecchia), Benali (55′ Nichetti), Franzoni, Di Mario; Guiu (78′ Castelli), Russo. (55′ Fumagalli). In panchina: Gariti, Del Frate, Palomba, Casarotto, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Bottaro, Portanova. All. Chiappella.

Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (55′ Bruti), Capuano, Martella (82′ Biondini); Donati, Vallocchia, Mcjannet, Romeo; Coltorti (82′ Turella), Orellana (62′ Longoni); Ferrante (62′ Donnarumma). In panchina: Morlupo, Franchi, Loiacono, Fulga, Bellavigna, Semeraaro. All: Liverani.

Gol: pt 16′ Russo; st 59′ Franzoni, 70′ Fumagalli, 85′ Di Mario.

Arbitro: Poli di Verona.

Foto: UmbriaON