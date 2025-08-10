Ex Ilva: tutti balbettano ma nessuno ha la soluzione: “multitudo medicorum, mors certa”

Taranto – Pronti? Via! Ieri sera si è tornati a dibattere sull’ex-Ilva per cui riparte la gara. Entro il 15 settembre porteranno uno o più investitori a presentare nuove offerte (ancora?) per il polo della siderurgia italiana, si fa strada anche un’ipotesi allo studio del Mimit per neutralizzare i signori del no. L’istituzione di una figura speciale, un commissario con poteri unici che in caso di preminente interesse strategico possa avere la forza legislativa di accelerare le procedure di approvazione… così scappano tutti a gambe levate e si chiude baracca e burattini.

La procedura è definita fast track e sarebbe una sorta di corsia preferenziale che consente al commissario straordinario di procedere più rapidamente nell’attuazione di interventi, superando alcune fasi burocratiche. In pratica, un jolly in mano al Mimit per neutralizzare l’azione dei capigruppo di maggioranza, ha annunciato che ritengono superfluo procedere su questa strada che non consente cambio di passo e soluzioni salva-azienda. Occorre un decreto-legge speciale per Taranto, ma il Mimit ha deciso di tirare dritto.

Intanto si procede con il nuovo bando. Nel dettaglio, le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2025 e si prevede che «la decarbonizzazione del sito di Taranto non sia più un’opzione, ma diventi un obbligo vincolante.

I soggetti interessati dovranno impegnarsi allo spegnimento delle aree a caldo alimentate a carbone nel più breve tempo possibile, alla realizzazione fino a un massimo di tre forni elettrici per coprire l’intera capacità produttiva autorizzata (6 milioni di tonnellate) e al pieno rispetto delle prescrizioni della nuova Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale). Il governo assicura il proprio supporto, anche attraverso la società pubblica Dri d’Italia, per la costruzione di impianti di preriduzione destinati ad alimentare i futuri forni elettrici.

Sul fronte occupazionale, quello della tutela dei lavoratori rimane un principio inderogabile, pienamente condiviso e rafforzato dal costante confronto con i sindacati.

Un’ulteriore novità riguarda lo stabilimento di Genova (Cornigliano): potrà essere prevista la realizzazione di un forno elettrico e di impianti di prima lavorazione funzionali all’attività del sito.

Rispetto al precedente bando, la nuova offerta vincolante dovrà anche prevedere l’acquisto dell’intero magazzino e includere una nuova versione del piano industriale con indicati i dipendenti che l’offerente intende mantenere nel perimetro aziendale.

Il nuovo bando consente, infine, l’acquisto dell’intero complesso aziendale.