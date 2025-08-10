Temperatura rovente in provincia di Alessandria

Alessandria – Picco di 36.9 gradi a Sezzadio, seguito da 36.6 ad Acqui Terme.

Sono le massime registrate dalle centraline dell’Arpa oggi in provincia di Alessandria. Le alte temperature che hanno interessato tutto il territorio potrebbero essere tra le concause dell’incendio di un’area boschiva verso la cima del Monte Bogleglio, sulla cresta di confine tra le valli Curone (in provincia di Alessandria) e Staffora (Pavia). Sul posto equipaggi di Alessandria e Tortona con i colleghi lombardi di Voghera.