La costosissima giostra degli ospedali piemontesi

Alessandria (Fabio Tirelli) – La fiera delle Vanità. così potrebbe essere intitolato il romanzo – un po’ gotico per la verità (tipo castello di Otranto con tanto di fantasmi del debito passato, e altro) ma ci si permetta la licenza letteraria – della Sanità Piemontese. Infatti solo una folle determinazione a voler spendere più di dieci miliardi di Euro per 6 nuovi ospedali a fronte di un debito consolidato (cioè fantasma) di 5 miliardi di euro in crescita ogni anno di 500 milioni, può spiegarsi con la vanità della politica regionale per lo meno maggioritaria: praticamente un ponte sullo stretto di Messina a rate con però la stessa prospettiva di essere realizzato, come dice il leader di Azione Piemonte Barosini, l’unico – a quanto pare – a occuparsi della programmazione sanitaria piemontese nel silenzio tonante e interessato delle forze di opposizione di sinistra, pari a zero. Facciamo due semplici conti: se ogni anno per altri 10 anni (il tempo previsto per i sei nuovi ospedali) la Sanità piemontese manterrà il trend attuale dal punto di vista del deficit, al momento dell’inaugurazione di queste splendide cattedrali alla vanità della politica, il debito sarà pari a 10 miliardi di euro. Assolutamente insostenibile solo per costo di interessi (la Regione dovrà essere commissariata molto prima) e, pertanto, non ci sarà nessuna risorsa per avviare l’attività ospedaliera (nuovi medici muovo personale etc). Anticipiamo l’obiezione standard: basteranno le risorse degli ospedali che saranno chiusi? Perché non si progetta nessun aumento di posti letto nosocomiali anzi, una severa riduzione. Ecco qui sta il punto cruciale: ciò’ significherebbe investire da subito importanti risorse per l efficienza degli attuali ospedali (soprattutto quelli da chiudere perché strategici come Cuneo e Alessandria) e per la prevenzione e la rete domiciliare di alto livello. La qual cosa sarebbe possibile a deficit zero che dovrebbe essere l’obiettivo primario d’una buona politica sanitaria (ma va ? rischia di far perdere voti). Oltre tutto in Piemonte ci sono inquietanti precedenti di politica di investimenti strutturali in Sanità: credo che la vicenda della spartizione tangentizia dei fondi destinati all’esecuzione dei progetti di quella rete (primo anni duemila ) fra politici e tecnici (con tanto di logge massoniche deviate, nomine di amministratori di Asl e ospedali taroccate e orrori gotici di seguito) sembra essere dimenticata da tutti: ma risuona e riecheggia doverosamente mentre stiamo scrivendo di un progetto simile 25 anni dopo. Intanto il buon assessore alla Sanità Piemontese Federico Riboldi, neofita e totalmente incolpevole del progetto già cantierato nella precedente amministrazione, sempre di centro destra, non sa che pesci pigliare coi problemi esplosivi di oggi:

i procedimenti penali alla città della Salute di Torino (uno dei più grandi centri ospedalieri d Europa , terra di Dogliotti e Actis Dato nota anche per la serie televisiva Cuore) per bilanci della attività libero professionale dei boss della sanità falsi, si dice in Procura, dove il Commissario Schlein messo apposta per risanare il buco di 10 milioni di Euro sembra ne spenda più di due milioni per una perizia sui conti della Deloitte; le RSA al collasso non finanziate adeguatamente e in buona parte in chiusura; il prossimo pensionamento dei migliori primari ospedalieri, soprattutto in Alessandria, senza nessun accordo per un post pensionamento programmato .

Cose così, mentre il progetto “Nuovi Ospedali” continua nel silenzio apocalittico.