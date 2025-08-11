Danno in escandescenze in treno: arrestati

Tortona (AL) – Nella tarda mattinata di ieri, sul treno regionale regionale Piacenza–Genova, due uomini rispettivamente di 29 e 34 anni, pregiudicati e senza fissa dimora, hanno iniziato a disturbare i passeggeri urlando e ascoltando musica ad altissimo volume. Sono stati invitati a scendere dal capotreno, ma sono rimasti nel vagone deridendo e insultando l’addetto delle ferrovie che ha subito allertato i Carabinieri che sono intervenuti alla prima fermata, quella di Tortona. I due, però, hanno continuato tentando di colpire i militari. Bloccati e fatti scendere, hanno provocato un ritardo del treno di circa 30 minuti. Senza documenti e non collaborativi, hanno proseguito con minacce e insulti, arrivando a tentare di mordere i Carabinieri durante la perquisizione. Sono stati arrestati con le accuse di interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale e permanenza illegale sul territorio nazionale.