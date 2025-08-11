Si ribalta camper in autostrada, ferite due bambine

Torino – Ieri pomeriggio verso le quattro sull’autostrada A32 Torino Bardonecchia un camper che viaggiava in direzione Susa, per cause in corso di accertamento si è ribaltato nella galleria di Giaglione, ostruendo le carreggiate. Sono rimaste ferite lievemente due bambine a bordo del mezzo. Sono accorsi i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale Sitaf. L’autostrada è rimasta chiusa per circa due ore ma fortunatamente non si sono verificati tamponamenti. Le bambine sono state medicate sul posto e trasportate al pronto coccorso per ulteriori accertamenti.