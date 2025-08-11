Si scontrano due moto in autostrada: i motociclisti all’ospedale

Vercelli – Ieri sera verso le sette una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla A26 diramazione Gravellona Toce/Genova per un incidente stradale che ha coinvolto 2 motociclette. Arrivata sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a prestare Soccorso a uno dei due Centauri, in seguito sono stati messi in sicurezza i mezzi e l’area interessata. Presente sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e i Sanitari. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso per le medicazioni del caso.