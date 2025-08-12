Donna travolta e uccisa per strada: presi quattro ragazzini

Milano (Ansa) – Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in Via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio per poi abbandonare l’auto e scappare. Si tratta di tre giovanissimi minori di 14 anni, e quindi non imputabili: il più grande ne ha 13, la più piccola 11. Alcuni testimoni avevano riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto almeno due dei ragazzini, dopo lo schianto, fuggire verso un vicino campo nomadi. E lì sono stati trovati dalla polizia locale che ha eseguito perquisizioni e identificazioni. A loro, gli agenti sono arrivati anche grazie alle magliette gialle dei Pokemon che tre di loro indossavano e che avevano appena acquistato in un negozio, come mostrano i video del punto vendita.