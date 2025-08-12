Rientra ubriaca nel cuore della notte, trova nell’entrata il suo cane che abbaia e lei lo uccide buttandolo dal balcone

Cuneo – Stanotte verso le tre una donna di 40 anni completamente ubriaca è rientrata a casa nel suo appartamento in Via 1° Maggio, nel cuore di Cuneo ma, non trovando le chiavi, ha sfondato la porta e si è trovata di fronte il suo cane che ha iniziato ad abbaiare forte. In uno scatto d’ira la donna ha preso il cane e l’ha buttato dal balcone uccidendolo. Un vicino di casa, testimone dell’accaduto, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine ed è entrato nell’abitazione, trovando la donna priva di sensi. Ha tentato di rianimarla fino all’arrivo degli agenti e del personale del 118. La donna, tra un mancamento e l’altro, avrebbe ammesso: “Il cane abbaiava forte, in uno scatto d’ira l’ho buttato giù dal balcone”. L’episodio potrebbe avere conseguenze penali molto gravi. La legge italiana, modificata nel 2010 su iniziativa dell’allora ministra Michela Brambilla, prevede pene fino a quattro anni di reclusione e 60.000 euro di multa per chi uccide un animale.