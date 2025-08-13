Frontale a Vignale: un ferito in pericolo di vita

Vignale Monferrato (AL) – Sta lottando fra la vita e la morte l’uomo di 33 anni residente in provincia di Asti che era seduto al posto del passeggero sulla Fiat 500, condotta da un ragazzo di vent’anni, che ieri pomeriggio, per cause in corso di accertamento, è sbandata sulla strada provinciale 50 all’altezza del cimitero del paese andando a sbattere contro un furgone Fiat Ducato che procedeva in senso inverso. Sono tre le persone ferite dopo lo scontro frontale: un occupante del Ducato, un uomo di 69 anni al volante che aveva insieme una donna di 67 (illesa), residenti ad Altavilla. È grave il passeggero della Fiat 500 che versa in gravissime condizioni ricoverato all’ospedale di Asti. Grave, ma non in pericolo di vita, il ventenne che stava guidando la Fiat 500, anche lui residente nell’Astigiano: ha riportato una prognosi di 25 giorni per trauma cranico. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri che ha raccolto gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.