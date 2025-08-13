Raggiunge la ex moglie mentre sta lavorando come colf e la uccide a coltellate

La Spezia – Verso le undici di stamane un uomo di 57 anni ha raggiunto l’ex moglie di 54 anni in una villa di Via Genova dove prestava servizio e tra i due è nata una discussione subito degenerata quando lui l’ha uccisa con tre coltellate al fianco, prima di darsi alla fuga. A dare l’allarme è stata la padrona di casa, che ha subito allertato il 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori dell’ambulanza, che hanno provato invano a rianimare la donna. L’uomo, che da qualche mese aveva il divieto di avvicinamento alla donna (con la quale ha due figli, entrambi grandi), verso mezzogiorno, dopo un’ora circa dal tragico evento, si è presentato ai carabinieri di Ceparana, una frazione del Comune di Bolano, nello spezzino, per confessare dopo essersi sbarazzato del coltello con cui aveva compiuto il delitto.