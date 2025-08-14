Anziano in vacanza accoltella una barista e poi si spara

Matera – Ieri pomeriggio un anziano di 72 anni residente a Torino, mentre trascorreva un breve periodo di vacanza a Gorgoglione, in provincia di Matera, suo paese di origine, per cause in corso di accertamento ha accoltellato una barista di 28 anni all’interno del locale in cui lavorava; successivamente, ha aperto il fuoco contro i Carabinieri accorsi sul posto, senza provocare feriti, per poi togliersi la vita con la propria arma. La giovane donna, trasportata all’ospedale di Potenza, si trova in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita. I medici hanno stabilito una prognosi di circa 21 giorni. La Procura sta conducendo indagini per chiarire la natura del rapporto tra l’aggressore e la vittima e per accertare le motivazioni alla base del gesto.